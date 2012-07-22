Под Херсоном бус протаранил в лоб автобус с белорусами: 35 пострадавших

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 21 июля в 23:40 в Каланчакском районе Херсонской области на 105-м километре автодороги Симферополь-Херсон произошло лобовое столкновение грузового микроавтобуса „Ford Transit” и пассажирского автобуса „Cetra” (Республика Беларусь), на котором 46 граждан Беларуси возвращались из пгт Черноморское (АР Крым) в г. Минск.

В результате столкновения автобус „Cetra” перевернулся на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем „Лада Калина” и с другим грузовым микроавтобусом „Ford Transit”.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницы Херсонской области и АР Крым госпитализирован 35 человек, в том числе 32 гражданина Беларуси. 4 человека находятся в тяжелом состоянии.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.