Внимание европейских партнеров будет приковано к периоду после выборов

11:15, 29 сентября 2007
Общество
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Депутат Бундестага называет основной вызов

Досрочные выборы в Украине имеют большое значение для европейской перспективы страны. Такую мысль в интервью „Немецкой волне” выразил депутат Бундестага, спикер парламентской фракции Союз 90/Зеленые по вопросам политики Европейского союза Райндер Стенблок.

Демократичность будущих выборов будет важным сигналом для европейских партнеров, считает Райндер Стенблок. Однако главное внимание будет приковано к периоду после выборов, отмечает немецкий парламентарий: „Украинские политики должны засвидетельствовать, что они готовы во внутренней политике играть по европейским правилам, придерживаться демократических стандартов. Это будет основным вызовом для них и важным заданием будущего правительства – вернуть доверие европейских партнеров”, - отмечает Стенблок. Новое правительство, независимо от того, кто его будет формировать, должно будет наполнять конкретным содержанием сотрудничество с Евросоюзом и шаг за шагом сближаться с ЕС, замечает депутат Бундестага. Речь идет о постепенном выполнении предпосылок для вступления в сообщество, четкие сигналы к открытому сотрудничеству в энергетической политике. В нынешней ситуации, когда в европейских столицах господствует скепсис относительно последующего расширения ЕС, украинские политики, которые исповедуют проевропейский курс, не могут позволить себе последующую потерю международного доверия, подытоживает Стенблок.

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