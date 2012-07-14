Мадонне в Киеве подарят вышиванку (фото)
16:39, 14 июля 2012Общество
2814 0
В Киеве выбрали вышиванку для Мадонны из предварительно определенных интернет-голосованием 12 работ-финалистов.
Вышиванка для Мадонны
Пока девушки ходили по подиуму, а зрители гадали, какой же из нарядов вскоре пополнит гардероб самой Мадонны, члены жюри – голосовали, пишет Сегодня.
В судейск корпус попали Фагот из ТНМК, DJ Паша, ресторатор Николай Тищенко, организатор концерта MDNA Николай Исидоров, генеральный продюсер Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук.
В итоге в конкурсе победила работа модельера Елены Бурениной, ее вышиванка попадет прямо в руки Мадонны. Все остальные наряды-финалисты будут представлены в октябре на Ukrainian Fashion Week.
Вышиванки-финалистки покажут на Ukrainian Fashion Week
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter