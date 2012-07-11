В Ирпене хотят построить Киевское областное СИЗО
16:37, 11 июля 2012Общество
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На базе Ирпенского исправительного центра № 132 планируется создать СИЗО Киевской области.
В Ирпене планируют открыть СИЗО, фото kyiv.comments.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конфереции начальник Киевского СИЗО Павел Голубовский.
"В этом году выделены средства на проектирование", - сказал он.
П.Голубовский напомнил, что по Киеву и Киевской области функционирует одно СИЗО - на Лукьяновке.
Как сказал П.Голубовский, здания Ирпенского исправительного центра обследованы, они находятся в хорошем состоянии.
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