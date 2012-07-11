В Ирпене хотят построить Киевское областное СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конфереции начальник Киевского СИЗО Павел Голубовский.

"В этом году выделены средства на проектирование", - сказал он.

П.Голубовский напомнил, что по Киеву и Киевской области функционирует одно СИЗО - на Лукьяновке.

Как сказал П.Голубовский, здания Ирпенского исправительного центра обследованы, они находятся в хорошем состоянии.