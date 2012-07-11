СБУ поймала на взятках двух судей

Подозреваемые требовали взятку у одного из участников судебного процесса за принятие соответствующего решения по гражданскому делу о разделе имущества супругов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, за 50 тыс. дол. судьи обещали посодействовать в вынесении окончательного решения по делу в интересах истца. Злоумышленницы предупредили, что в случае отказа дать взятки суд удовлетворит требования другой стороны процесса.

Первые две части взятки – 5 тыс. дол. и 80 тыс. грн судьи получили через посредников, в роли которых выступили близкие родственники одной из взяточниц.

В ходе специальной операции сотрудники СБУ задержали «на горячем» одну судью и посредника во время получения третьей части взятки в сумме 35 тыс. дол. Во время проведения обыска в частном доме судьи правоохранители изъяли эти средства, которые были спрятаны в морозильнике холодильника среди продуктов. Во время обыска частного помещения другой судье изъята часть средств от предыдущего транша взятки.

По материалам СБУ Генеральной прокуратурой Украины в отношении одной из судей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела относительно второй судьи, говорится в сообщении.