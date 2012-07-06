Защитникам языка «шьют» срыв празднования Дня независимости США

В отношении народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Юрия Одарченко составлен протокол о совершении административного правонарушения.

В протоколе депутату заявлена организация незаконного митинга и препятствование организованным им митингом Посольству США празднования Дня Независимости 4 июля в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «ВО «Батькивщина».

В протоколе, составленном 5 июля возле Украинского дома, отмечается, что Ю.Одарченко как организатор митинга в защиту языка на Европейской площади нарушил решение Окружного административного суда города Киева о запрете на проведение собраний 4-9 июля в центральных частях Киева.

«В дополнительном постановлении суда интересной оказалась мотивировочная часть, - сообщил депутат. – В частности, в ней отмечается, что право на мирное мероприятие ограничивается потому, что 4 июля 2012 года Посольство США празднует День Независимости своей страны и митинг этому празднику препятствует».

По словам депутата, власть использовала Посольство США, страны, которая особенно ценит свободу слова и свободу собраний, для прикрытия своих грязных махинаций. Депутат назвал это абсолютным кощунством.

Как оказалось, в решении Окружного административного суда не упоминаются ни оппозиционные партии, ни сам Ю.Одарченко. В решении суда заявлено, что запрещается проведение мирных мероприятий акционерам ЗАО «Житомирские лакомства», гражданину Торубе, Коммунистической партии Украины и «другим субъектам».

«Поскольку решение суда не может касаться неопределенного круга лиц, а среди представителей оппозиции возле Украинского дома на Европейской площади нет никого с фамилией «другое лицо», постановление суда не имеет никакого отношения к митингу или Юрию Одарченко» - заявляют в «Батькивщине».