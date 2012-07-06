Донецкие водители будут иметь головную боль из-за приезда Януковича

Сегодня, в день празднования 80-й годовщины создания Донецкой области и приезда Президента Украины Виктора Януковича, водителям рекомендуют корректировать свой маршрут с учетом ограничения движения на центральных улицах города.

Об этом сообщили в Управлении ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

«В связи с проведением 6 июля 2012 года в городе Донецке культурно-массовых и развлекательных мероприятий в честь празднования 80-й годовщины создания Донецкой области и прибытием на праздник многочисленных официальных делегаций в течение дня, периодически, в центральной части города Донецка будет ограничиваться движение транспортных средств на улицах», - говорится в сообщением с указанием трех улиц и трех проспектов.

Движение автотранспорта по бульвару им. Пушкина осуществляться не будет в связи с проведением массовых детских развлекательных мероприятий.

«Корректируйте свой маршрут движения с учетом ограничения движения на указанных улицах. Не оставляйте транспорт на проезжей части в непредусмотренных местах без присмотра, чтобы не допустить заторов в дорожном движении. Предоставляйте немедленный и беспрепятственный проезд патрульным автомобилям с включенными звуковыми и световыми сигналами. Неукоснительно выполняйте требования дорожных знаков, указателей, жестов регулировщиков», - значится в сообщении.