На роспуск Харьковского облсовета ”никто сильно и не рассчитывает”

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ не верит, что новый парламент пойдет на роспуск Харьковского областного совета, который собирается инициировать председатель Харьковской областной государственной администрации Арсен АВАКОВ.

Об этом В.КАРАСЕВ заявил УНИАН, комментируя инициативу харьковского губернатора.

«Если бы это была Верховная Рада, в которой конституционное большинство было сторонников, союзников или партнеров АВАКОВА - тогда еще может быть. Но, учитывая, что ВР опять будет «растроена», т.е. примерно по трети голосов будет у Партии регионов, БЮТ и НУ-НС, плюс коммунисты – то вряд ли найдется это конституционное либо простое большинство, которое проголосовало бы за роспуск областного совета, даже если этот совет не нравится местному губернатору. И я думаю, на это никто сильно и не рассчитывает», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, сегодняшнее заявление А.АВАКОВА актуально, по меньшей мере, в двух аспектах.

Первый – предвыборный. «Выборы – это всегда инсценировка конфликта, натяжение конфликтных линий, конфликтная драматургия сюжета. Чем жестче, резче и больше выступает политик, тем больше он в фокусе внимания и тем больше у него возможностей для мобилизации не только сторонников, но и колеблющихся избирателей, которым не нравится критикуемый оппонент, но которые еще для себя не решили, за кого же они все-таки будут голосовать», - подчеркнул эксперт.

Отметив, что завершающая стадия выборов – наиболее конфликтна, В.КАРАСЕВ заявил, что в данном случае А.АВАКОВ набирает предвыборные очки у харьковчан, которые недовольны местной властью, и не только печально-известным горсоветом, но и облсоветом.

Второй аспект актуальности, по словам политолога, – поствыборный, поскольку после выборов начнется глобальная перестройка политических раскладов, перестройка властных конфигураций и элитных комбинаций, которая не может не затронуть и регионы – как в фигуральном смысле – «Партию регионов», так и в буквальном – т.е. проблемные регионы, в которых реальная власть принадлежит ПР, но наличествует и достаточно серьезная объединенная оппозиция со стороны БЮТ и НУ-НС.

В.КАРАСЕВ считает, что когда начнутся поствыборные переговоры о коалиции, об оппозиции, о кадровой композиции - тогда пойдут в ход различные инструменты и способы давления, как это было и в 2006 году, когда Партия регионов поднимала отдельные политические силы в своих регионах, демонстрируя центру, Киеву и Президенту свои возможности в регионах. «Поэтому сегодняшний шаг АВАКОВА – это шаг на упреждение, направленный на то, чтобы ограничить эту свободу Партии регионов манипулировать региональными органами власти, которые контролируются ПР, уже в ходе формирования коалиции и в поствыборной реальности», - отмечает эксперт.

Также, по его мнению, в данной ситуации присутствует и следующий момент: «А почему после парламентских выборов не начинать «пробовать на зуб» тему роспуска отдельных местных советов, и не ставить вопрос о новых конфигурациях местной власти, о более оптимальном соотношении областных администраций, в том числе и облсоветов, в условиях, когда на данном этапе какой-то из этих элементов является лишним. Этим «лишним» может оказаться и областной совет», - предполагает В.КАРАСЕВ.

Еще одним объяснением инициативы А.АВАКОВА эксперт назвал «ответ» губернатора на вотум недоверия, который областной совет когда-то ему выразил. «Дождавшись удобного момента и более подходящих условий, чтобы ответить своим обидчикам, АВАКОВ сделал обратный ход», - отметил эксперт.

По его словам, выборная ситуация традиционно характеризуется большим количеством шума. «Пусть все кипит, клокочет, булькает - в такой вареве как раз и делается кухня предвыборной и поствыборной политики в Украине. И в этом бульоне что-то может остаться в осадке, а кто-то может выпасть в осадок», - сказал В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ заявил, что собирается инициировать роспуск Харьковского областного совета.