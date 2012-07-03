Одесса пропахла аммиаком и тухлыми яйцами

Как сообщили УНИАН в Управлении информации мэрии, в частности, «на улице Хуторской экологами установлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) углеводородов (в 8 раз) и сероводорода (в 2 раза). На углу улиц Добровольского и Паустовского также зафиксировано превышение ПДК по сумме углеводородов в 2,5-3 раза».

Инструментальные замеры проводились в 36-ти точках на границе санитарно-защитной зоны предприятий нефтегазового комплекса Суворовского района Одессы с 1 апреля по 26 июня передвижной муниципальной лабораторией. Отобраны 216 проб и проведены замеры концентраций по 8 ингредиентам: диоксиду азота, оксиду углерода, озону, аммиаку, пыли, сероводороду, диоксиду серы и сумме углеводородов. Всего выполнено 1 тыс. 728 определений загрязняющих веществ, информируют экологи.

В управлении сообщают, что на резкий неприятный запах жалуются также одесситы, живущие на улицах Известковой, Ольгиевской, Бадаева, Краснослободской, Торговой и других.