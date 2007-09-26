Степан Хмара: Партия регионов – мафиозный клан, с которым нельзя объединяться

УНИАН обратился за интервью к народному депутату Верховной Рады Украины II, III, IV созывов, члена Провода Украинской Народной партии Степана Хмары

Степан Илькович, я наблюдала за вашей трогательной преданностью Юлии Владимировне во время позапрошлого созыва парламента. Это же не штука, чуть ли не ввалить могущественному Суркису, который пытался Тимошенко оскорбить. Вы влили в "Батьківщину" свою Консервативную партию. И вы не сожалеете, что выпали из ее обоймы?

Я объяснял это еще в марте 2005 года. Консервативная партия вошла в “Батьківщину”, когда это была совсем другая партия. Но после выборов курс руководства партии “Батьківщина” и курс БЮТ был изменен на 180 градусов. Во фракцию были приглашены вчерашние кучмисты, миллиардеры-мародеры. Я иначе их не называю, потому что они стали мародерами, ограбив украинский народ, его национальное богатство, созданное многими поколениями. Богатство же было награблено с помощью связей с кучминским режимом, который они активно поддерживали. Туда пошли господин Губский, который предлагал Кучму на третий срок, и сделал свой бизнес с СДПУ(о), – всем это известно. Он стал мультимиллионером. Он и сейчас прихватывает землю где только можно: и на Киевщине, и на Черкащине. Господин Жеваго, который третье место занимает в иерархии миллиардеров после Ахметова и Пинчука... Этот молодой выскочка – миллиардер, состояние которого превышает три миллиарда. Мы знаем, как эти богатства образовывались! Тот же харьковский Фельдман, друг и соратник по бизнесу Евгения Кушнарева... И это не отвечало моим моральным и идеологическим взглядам. Я был категорически против того, чтобы допускать таких людей во фракцию. У нас были острые дискуссии, но поскольку решающий голос в партии имела и имеет Юлия Владимировна (это же довольно специфическая структура), то мне с ними было не по пути. Это противоречило моим убеждениям.

Сейчас, как и все другие, я включился в активный предвыборный процесс. Все время в поездках. Конечно, внепарламентская деятельность не удовлетворяет меня, потому что есть достаточно большой жизненный и политический опыт. А вне парламента возможности влиять на процессы в государстве очень ограничены. А силы, опыт и желание есть...

Хотелось в прошлом парламенте поблокировать щитовую?

Я бы не хотел касаться этого вопроса. Есть ситуации, в которых стоит использовать экстремальные средства. Но тогда это было не лучшее средство, и оно получило негативный отклик в обществе.

Я вспоминаю утверждение Юлии Тимошенко премьером. Редактор одного бизнес-издания охарактеризовал это просто: стране – хана. Интересно, что теперь, разговаривая с бизнес-журналистами, я слышу такие же оценки: Юлия - премьер, стране – хана. Что Вы думаете по этому поводу? У предвыборной кампании своя специфика. До 30 сентября я на этот вопрос не могу отвечать. Но ее неосторожные заявления о будущем армии - это фактически разрушение Вооруженных сил. Я не хочу услышать обвинения, что я влияю на процесс. Военные советники Юлию Владимировну поддерживают, потому что приходится, потому что мандатов очень хотят. Я читал интервью с генералом Петруком, и он говорит бессмыслицу, потому что мандат ему дороже, чем безопасность Украины. Я не думаю, что он настолько безграмотен, нет - он должен поддержать лидера.

Вопрос о НАТО, который так эксплуатирует Партия Регионов... Вам не кажется, что оранжевые сами виноваты, потому что они пальцем не пошевелили ради популяризации Альянса?

Бесспорно, было допущено много ошибок. Не проводилась целеустремленная, продуманная, информативная кампания. Это было пущено на самотёк, а регионалы, находясь у власти, вели антинатовскую, фактически пророссийскую пропаганду.

Россия прекрасно знает, что когда мы станем членом Альянса, то независимость будет гарантирована и мечта о восстановлении неоимперии будет похоронена. Поэтому через Регионы, через коммунистов россияне делают все, чтобы не допустить членства Украины в НАТО. А оранжевые потеряли очень много возможностей разрушить антинатовскую пропаганду.

Вы в свое время очень критиковали Юрия Луценко на должности министра внутренних дел. Юрий Витальевич и сейчас заявляет, что не прочь контролировать силовой блок.

Если ты критикуешь человека, то это не значит, что ты не воспринимаешь человека, ты просто больно воспринимаешь его ошибки. Решающее влияние на формирование своего блока должен иметь Президент. Незаконно поломанная Конституция отняла его полномочия, но должна существовать нерушимая договоренность: нельзя назначать глав силовых ведомств без согласия Президента.

Какие вы видите сценарии развития событий, если какая-то из сторон не будет удовлетворена результатами выборов? Партия Регионов в гоночном темпе ставит палатки на Майдане... Я думаю, что это шантаж перед выборами. Они хотят удержать часть своих избирателей. Они не даром это делают, потому что чувствуют, что в их регионе авторитет уже меньше. Эти их палатки - попытки запугать и привязать своего избирателя. У них очень панические настроения, они понимают, что свои результаты они не улучшат.

Вам не кажется, что во имя объединения страны именно широкая коалиция была бы уместной? В том состоянии, в котором находится Партия Регионов, это – мафиозный клан, это еще не партия. И пользы от такого объединения нет. Раскола в стране нет. Есть разные уровни национального сознания. Но не проходит водораздел между людьми Востока и Запада. Это раскол между определенными политическими группировками. Объединение страны должно происходить не по вертикали, а по горизонтали. И объединяться с теми, кто сделал бизнес на крови и на грабительском украинского народа, нельзя.

История первых больших денег темная у крупных предпринимателей всех политических сил. Первая стадия накопления капитала...

Нет, не накопление, это розграбление созданного капитала. Давайте не будем сравнивать нас с Англией XVIII века, когда капитал создавался страшной эксплуатацией – это накопление капитала правдами и неправдами. А у нас разграблялся уже накопленный капитал. У нас было не накопление, у нас было расхищение. Поэтому здесь есть разница.

Такие “грабители” тем не менее находятся в списках всех политических сил. Я так понимала, что главное опасение национал-патриотов, что Партия Регионов будет шаг за шагом сдавать России национальный интерес Украины. Но, например, и Борис Немцов, и Борис Березовский говорят, что никто, в том числе донецкие, не захотят отдавать хотя бы каплю суверенитета россиянам. Дело не в этом. Регионалы - это люди, которые привыкли руководствоваться понятиями, существующими в криминальном мире. Их методы были испытаны в донецком регионе, в городах Донбасса. Бизнес построен на крови, на физическом уничтожении конкурентов. Для этих людей демократия и народ как источник власти - чужие. Они бы хотели перенести те методы, с которыми они стали руководить Донбассом, на всю Украину.

Был бы жив Вячеслав Чорновил, как Вы думаете, за какую коалицию он бы выступил, за широкую или демократическую?

Я уклонюсь от ответа. Я не знаю. К сожалению, мы не можем у него спросить...

Маша Мищенко