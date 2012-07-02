В Житомире неизвестные расстреляли семью предпринимателя

Самого хозяина в то время не было дома, сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.

Правоохранители установили, что предприниматель около 6.30 уехал из дома по делам. Вернувшись около 9.00, он обнаружил раненых и погибших родных.

На территории области было введены в действие специальные оперативные мероприятия под условным названием «Сирена».

Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц, малолетнего ребенка), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.