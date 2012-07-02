В Житомире неизвестные расстреляли семью предпринимателя
16:38, 02 июля 2012Общество
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Нападение произошло утром 1 июля. Погибли 50-летняя жена и 6-летний внук. 27-летнюю дочь предпринимателя госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из больниц города.
Самого хозяина в то время не было дома, сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.
Правоохранители установили, что предприниматель около 6.30 уехал из дома по делам. Вернувшись около 9.00, он обнаружил раненых и погибших родных.
На территории области было введены в действие специальные оперативные мероприятия под условным названием «Сирена».
Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по п.п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц, малолетнего ребенка), ч. 2. ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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