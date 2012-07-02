Под Верховной Радой бьют в барабаны и дудят

Возле Верховной Рады, где сегодня состоится Согласительный совет, проходят сразу две акции протеста - в защиту украинского языка и прав геев.

Как передает корреспондент УНИАН, кордон из сотрудников правоохранительных органов разделяет участников двух мероприятий.

В митинге в защиту украинского языка принимают участие около 150 человек, некоторые из них нарисовали на лицах украинский флаг и держат в руках футбольную атрибутику и дудки. Перед ними выступают народные депутаты от оппозиции.

В митинге в защиту прав геев принимают участие около 50 человек. Чтобы привлечь внимание к своим правам, они бьют в барабаны.