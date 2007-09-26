У Ющенко опровергают информацию об угрозе для Черновецкого

В Секретариате Президента Украины категорически опровергают информацию о подготовке указов об отставке правительства и председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

В частности, на вопрос журналистов, отвечают ли действительности слухи о подготовке указа об отставке Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, И.ПУКШИН сказал: «Подтверждаю, что это слухи».

На второй вопрос, готовятся ли указы об отставке правительства, И.ПУКШИН ответил, что это, тем более, слухи.