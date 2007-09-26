У Ющенко опровергают информацию об угрозе для Черновецкого
16:24, 26 сентября 2007Общество
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Пукшин говорит, что все - слухи
|Игор ПУКШИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.
В частности, на вопрос журналистов, отвечают ли действительности слухи о подготовке указа об отставке Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, И.ПУКШИН сказал: «Подтверждаю, что это слухи».
На второй вопрос, готовятся ли указы об отставке правительства, И.ПУКШИН ответил, что это, тем более, слухи.
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