Одесские евреи сегодня переселяются в шалаши

Сегодня в 18.30 одесские евреи, как и иудеи во всем мире, начнут отмечать Суккот – один из самых продолжительных и веселых религиозных праздников.

Как рассказал корреспонденту УНИАН главный раввин Одессы и области Шломо БАКШТ, накануне в городе были сооружены временные жилища - сукки, в которых, согласно традиции, верующие евреи проводят всю праздничную неделю, веселятся и принимают гостей. «Члены одесской религиозной общины построили сразу пять таких шалашей, - уточнил он. - Одновременно в них смогут отмечать праздник свыше 800 человек».

Из-за отсутствия бамбуковых и пальмовых веток, из которого надлежит возводить стены и крыши шалашей, одесские евреи использовали ивовые ветви и камыш.

«Главное условие, которое исполнено при строительстве, - добавил Ш.БАКШТ, - крыши шалашей плотные, чтобы давать под солнцем густую тень. И вместе с тем, с прорехами – чтобы ночью сквозь них были видны звезды. Ведь сукка – не просто временное жилище, напоминающее нам о шалашах, в которых жили наши предки во время странствий по Синайской пустыне. Это, прежде всего, духовный дом, необходимый каждому даже более, чем дом физический, материальный».

По словам главного одесского раввина, первые два дня (27 и 28 сентября) - это «полные праздники». За ними следуют так называемые «будни праздника», когда иудеям разрешается выполнять многие повседневные дела. «А затем - без перерыва - Суккот переходит в праздник Симхат-Тора (его еще называют Днем радости Торы), который в этом году отмечается 5 октября», - резюмировал Ш.БАКШТ.