В Крыму «Ауди» вылетел в кювет: двое погибших
13:23, 30 июня 2012Общество
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В аварии погибли два человека.
Водитель не справился с управлением
В Крыму двое молодых мужчин погибли, еще один получил травмы в результате вылета легкового автомобиля в кювет.
Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла в пятницу вечером в районе поворота на поселок Новоозерное неподалеку от Евпатории. «Вероятно, водитель "Ауди" не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет», - говорится в пресс-релизе.
Погибли 22-летний житель Севастополя и 24-летний житель Евпатории. Еще один 24-летний евпаториец доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмами позвоночника и грудной клетки и в состоянии алкогольного опьянения.
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