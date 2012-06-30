В Крыму «Ауди» вылетел в кювет: двое погибших

В Крыму двое молодых мужчин погибли, еще один получил травмы в результате вылета легкового автомобиля в кювет.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла в пятницу вечером в районе поворота на поселок Новоозерное неподалеку от Евпатории. «Вероятно, водитель "Ауди" не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет», - говорится в пресс-релизе.

Погибли 22-летний житель Севастополя и 24-летний житель Евпатории. Еще один 24-летний евпаториец доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмами позвоночника и грудной клетки и в состоянии алкогольного опьянения.