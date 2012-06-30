Фильм «Все копы - ублюдки» получил три приза на ММКФ

Приз жюри Международной кинокритики (FIPRESCI) за лучший фильм основного конкурса Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получила итальянская лента "Все копы - ублюдки" (A.C.A.B.) Стефано Соллима, сообщает РИА Новости.

"Все копы - ублюдки" - это история трех бойцов спецподразделения, которые, пытаясь заставить людей уважать закон и восстановить общественный порядок, в ежедневном противостоянии насилию погружены в насилие с головой. Фильм создан под впечатлением от одноимённой книги Карло Бонини, название которой в общепринятом переводе расшифровывается как "Все копы - ублюдки" (All cops are bastards). Этот слоган, впервые введённый в употребление английскими скинхедами в 70-х годах прошлого века, стал универсальным паролем в среде городских партизан.

"Этот фильм посвящен противоречивый теме и образу, который воплощают итальянские полицейские, борющиеся с беспорядками. Жюри награждает картину за обращение к современным проблемам. Он создает равновесие подходов, объективный взгляд на проблему, которая относится не только к Италии. Другие страны также сталкиваются с такими проблемами", - сказал на пресс-конференции в субботу председатель жюри FIPRESCI Дьердь Карпати.

Кроме того, этот же фильм завоевал приз жюри российской кинокритики с формулировкой "За беспрестанный взгляд на бескомпромиссные идеи".

Также лента "Все копы - ублюдки" получила на кинофестивале приз федерации киноклубов России.