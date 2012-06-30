Главу района убили пятью выстрелами в упор
01:07, 30 июня 2012Общество
5443
В Волгоградской области (РФ) в своем рабочем кабинете был застрелен глава Светлоярского района Николай Крутов, сообщает Следственный комитет РФ.
63-летний местный житель пришел в кабинет к главе района и из пистолета "Макаров" произвел пять прицельных выстрелов. От полученных ран Н.Крутов скончался на месте происшествия.
Стрелявший сразу же направился в районное подразделение Следственного комитета, сдал оружие и написал явку с повинной.
По словам мужчины, он решился на убийство, поскольку глава района систематически вымогал у него деньги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter