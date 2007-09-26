На глазах у СБУ женщина пыталась съесть взятку

Сотрудники Службы безопасности Украины во время получения взятки задержали судью одного из районных судов Ривненской области, которая требовала вознаграждение в виде талонов на бензин марки А-95 от одного из подсудимых. Об этом сообщила журналистам начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, во время задержания судья пыталась съесть часть полученных талонов, остальные у нее изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.