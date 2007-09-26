Поплавский извинился за исполнение песни без согласия ее авторов

Известный певец Михаил ПОПЛАВСКИЙ на страницах газеты извинился за исполнение песни без согласия ее авторов.

В частности, газета “Голос Украины” (№170) разместила объявление: “Согласно решению Печерского районного суда г. Киева от 08.07.07, Михаил ПОПЛАВСКИЙ просит публичного прощения за исполнение песни “Козацькому роду нема переводу”.

В объявлении отмечается, что песня авторов Николая БАЛЕМЫ и Петра КАРАСЯ была записана без их согласия на исполнение произведения. По этому поводу М.ПОПЛАВСКИЙ отмечает: “Обязуюсь не использовать песню “Козацькому роду нема переводу” в своей деятельности”.