11 волынян, собирая чернику, забрели в Беларусь

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Беларуси сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Инспектирование государственной границы с воздуха на вертолете 25 июня позволило выявить нарушителей режима государственной границы. 11 граждан Украины – семеро взрослых и четверо детей – пинские пограничники задержали в полутора километрах от линии границы», - рассказали в ГПК Беларуси.

По информации пресс-центра ГПК Беларуси, все нарушители – жители приграничной деревни Заболотье, отправились в белорусские леса за дикоросами.

«Правда, ни один из них не взял с собой документы, удостоверяющие личность. Украинцы объяснили нахождение на территории сопредельного государства тем, что заблудились», - отметили в ГПК Беларуси.