БЮТ: без цивилизованого рынка продажа земли невозможна

Кандидат в народные депутаты Украины от Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО убежден, что в 2008 году будет продлен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Такое мнение он выразил сегодня во время теледебатов с представителями Коммунистической партии Украины на Первом Национальном телеканале.

«Я не сомневаюсь в том, что мораторий будет однозначно продлен», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, чтобы отменить мораторий, необходимо четко определиться, «насколько цивилизованным является рынок земли». Кроме того, отметил И.КИРИЛЕНКО, продажа земли нуждается в четкой законодательной регуляции. По его словам, для отмены моратория необходимо принять 22 закона. И.КИРИЛЕНКО также напомнил, что до сих пор некоторые крестьяне не получили государственных актов на право собственности на землю.

«Сейчас настолько нестабильная ситуация в государстве, что умножить ее нестабильностью с земельными вопросами - это получить хаос в государстве», - сказал он. При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что БЮТ будет поддерживать продолжение моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.