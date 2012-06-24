Из-под купола одесского цирка сорвалась воздушная гимнастка
12:58, 24 июня 2012Общество
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В одесском цирке 23 июня на вечернем представлении сорвалась из-под купола воздушная гимнастка гастролирующего российского театра-цирка «Кракатук».
У Кракатука неудачная гастроль
Как передает корреспондент УНИАН, артистка осталась жива, но получила ряд травм.
Несчастный случай произошел в момент исполнения номера без страховки. По словам очевидцев, артистка травмировала ноги. Карета «скорой помощи» оперативно доставила пострадавшую в отделение травматологии горбольницы №11, где ей оказывают медицинскую помощь.
После этого происшествия артисты труппы продолжили приостановленное шоу, уточнили в администрации Одесского цирка.
Как сообщал УНИАН, предыдущая трагедия в Одесском цирке произошла 9 лет назад – 4 декабря 2003 года. Тигр Шерхан во время репетиции неожиданно напал на дрессировщицу и перегрыз ей сонную артерию, в результате чего девушка скончалась на месте.
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