Из-под купола одесского цирка сорвалась воздушная гимнастка

Как передает корреспондент УНИАН, артистка осталась жива, но получила ряд травм.

Несчастный случай произошел в момент исполнения номера без страховки. По словам очевидцев, артистка травмировала ноги. Карета «скорой помощи» оперативно доставила пострадавшую в отделение травматологии горбольницы №11, где ей оказывают медицинскую помощь.

После этого происшествия артисты труппы продолжили приостановленное шоу, уточнили в администрации Одесского цирка.

Как сообщал УНИАН, предыдущая трагедия в Одесском цирке произошла 9 лет назад – 4 декабря 2003 года. Тигр Шерхан во время репетиции неожиданно напал на дрессировщицу и перегрыз ей сонную артерию, в результате чего девушка скончалась на месте.