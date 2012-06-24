Юноша взял на старшего коллегу 26 тысяч кредита, заплатив ему 100 грн

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, юноша воспользовался добротой своего напарника по работе, с которым работал сторожем. После рассказов парня о многочисленных проблемах и трудном материальном положении, которые мешают эти проблемы решить, его 50-летний коллега дал кредитку с предложением снять с карточки несколько десятков гривен до зарплаты. После возвращения карточки он не проверил, что с нее были сняты все имеющиеся там средства – 3 тыс. грн.

Вскоре старший мужчина согласился на предложение юноши посетить с ним банк в Тернополе. Там злоумышленник оформил на коллегу кредит в 6 тыс. грн, за что заплатил ему 100 грн, при этом убедил, что средства возвращать не придется. Впоследствии на имя доверчивого мужчины был взят кредит в 20 тыс. грн.

Правоохрантели выяснили, что юноша обманул не только своего старшего коллегу. У жительницы Гусятинского района он после жалоб на трудное материальное положение одолжил 4 тыс. грн, которые так и не вернул.

Установлено, что юноша уже был ранее судим за кражи.

В этот раз в отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.