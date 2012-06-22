Табачник передумал включать Гарри Поттера в школьную программу

Министерство образования и науки, молодежи и спорта (МОНМС) утвердило окончательный вариант программы по зарубежной литературе для 5-9 классов общеобразовательных учебных заведений. Она будет введена в действие с 1 сентября 2013 года. Из окончательной версии новой программы вычеркнули сомнительные новшества вроде Гарри Поттера, сообщает Зеркало недели.

В свое время проект этой программы вызвал бурные протесты учителей и ученых. Даже на коллегии министерства, где обсуждались обновленные программы по всем предметам, проект по зарубежной литературе вызвал наибольшее количество вопросов.

Несмотря на то, что учителя не считают утвержденный вариант программы качественным, по их мнению, он лучше скандально известного предыдущего проекта. Под давлением общественности из окончательного варианта программы исчезли некоторые произведения, которые вызвали больше всего споров: поэзия Державина, «Гарри Поттер» и «Баллада о прокуренном вагоне».

Зато в программу вернулись отдельные произведения Экзюпери, Вальтера Скотта, Вергилия и Гомера. Реабилитация не коснулась повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».