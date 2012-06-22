В Броварах из-за отравления грибами умер ребенок, еще один - в больнице
16:53, 22 июня 2012Общество
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В Броварах Киевской области из-за отравления грибами 13-летняя девочка умерла, ее 9-летняя сестра находится в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщили УНИАН в Броварском горотделе ГУМВД Украины в Киевской области, выяснилось, что 29-летняя женщина вместе с сожителем в лесополосе одного из сел Броварского района насобирали грибов и приготовили их на ужин для всей семьи. На следующий день дети в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, относительно которого установлена опека или попечительство, что повлекло тяжкие последствия).
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