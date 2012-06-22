Донецкие шахтеры просят Азарова пресечь обесценивание их труда

Данное обращение Героя Украины, бригадира проходчиков с 30-летним подземным стажем шахты им. Засядько Николая Жаурова от имени горняков к премьер-министру передали УНИАН в пресс-службе угольного предприятия.

«Мне еще никогда не приходилось видеть на территории родной шахты такую многотысячную «гору» обесцененного свого труда и труда своих товарищей», - отметил Герой Украины и выразил надежду, что правительство все же найдет решение, чтобы защитить отечественный углепром.

«Обращаюсь к правительству, в частности, к господину Азарову, принять незамедлительные меры для того, чтобы наши украинские шахтёры, как и раньше было, гордились своим трудом», - заявил Н.Жауров.

Критическую ситуацию на ряде донецких шахт, добывающих коксующийся уголь, прокомментировал УНИАН и.о. генерального директора ПАО «Шахта им. А.Ф.Засядько» Павел Филимонов.

По его словам, к 21 июня на складах донбасских шахт коксующегося угля скопилось более 650 тысяч тонн, тогда как за 5 месяцев 2012 года в Украину из-за рубежа было ввезено более 6 млн тонн коксующегося угля.

Так, на аварийном складе шахты им. Засядько на 21 июня скопилось более 60 тыс. тонн угля, а на складах госпредприятия «Дзержинскуголь» – более 100 тыс. тонн.

П.Филимонов отметил, что сами шахтеры «с удивлением воспринимают разъяснения неких «экспертов» о том, что якобы отечественный уголь некачественный, мол, нашим металлургам нужен импортный, так как там более подходящий «фактор серы».

«Но на той же донецкой шахте им. Скочинского уголь добывают с содержанием сыры не более 1%, что особенно ценно для металлургов. И прежде от коксохимиков-партнеров никогда не слышали нареканий. Но вот последние два месяца горняки-скочинцы тоже работают на склад», - сказал он.

П.Филимонов подчеркнул, что такая тенденция имеет и финансовую составляющую. «Если принять во внимание то, что ввозимый уголь не облагается таможенной пошлиной, то упущенная выгода для государственной казны может составлять около 1 млрд грн в год (при темпах ежегодного импорта до 12 млн тонн), - пояснил он. - Кроме того, государство выделяет шахтам (той же шахте им. Скочинского) миллионы гривень на развитие производства. Трудовой коллектив наращивает добычу угля, а потом этот самый «нарощенный» уголь тысячами тонн укладывается на складах».

П.Филимонов констатировал, что средняя цена, по которой завозят коксующийся уголь в Украину, составляет 227 долларов за тонну, «при том, что у нас уголь хотят уже брать по 135 долларов (за тонну)».

«Такая политика стремительно истощает и оборотные средства шахт, и грозит обострением социальной ситуации в коллективах. Нереализованные сотни тысяч тонн угля – это завтрашняя невозможность вовремя и в полном объеме выплачивать зарплату шахтерам, иметь средства на оперативную хозяйственную работу шахт», -заявил П.Филимонов.