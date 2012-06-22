Янукович отметит 22 июня траурной церемонией

Президент Украины Виктор Янукович 22 июня в 09.30 примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине (г. Киев, парк Вечной Славы).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.