Янукович отметит 22 июня траурной церемонией
07:22, 22 июня 2012Общество
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22 июня - в день начала боевых действий Второй мировой войны на территории Украины - отмечается День скорби и памяти.
Президент Украины Виктор Янукович 22 июня в 09.30 примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата по случаю Дня скорби и памяти жертв войны в Украине (г. Киев, парк Вечной Славы).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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