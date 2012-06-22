Памятник Ленину в Житомире как стоял, так и будет стоять

В то же время власти города этот вопрос не рассматривают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Дебой сообщил журналистам во время работы сессии городского совета, комментируя текущие политические события в городе.

По его словам, "вопрос сноса памятника В.Ленину сегодня не своевременен, нельзя политикам возмущать общество и спекулировать подобными вопросами накануне выборов".

При этом В.Дебой отметил, что "если вопрос сноса или переноса в другое место памятника В.Ленину и будет решаться властью города, то это будет делаться "не под выборы", а в цивилизованной форме, с большим почтением и уважением к тем людям, которые сегодня ценят и уважают В.Ленина".

Мэр Житомира уточнил, что "эти депутаты от КПУ на сессии городского совета даже не пробовали встать и объявить этот вопрос (против сноса памятника – УНИАН), инициируя его внесение в повестку дня сессии, поскольку поняли, что большинство депутатов их не поддерживают". "Инициирование упомянутого вопроса было бы ни чем иным, как политическим пиаром", - добавил В.Дебой.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня в Житомире активисты КПУ протестовали против сноса памятника В.Ленину.