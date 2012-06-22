Moody's понизило рейтинги 15 крупных банков

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 15 крупных мировых банков.

Среди "пониженных", как следует из сообщения рейтингового агентства, Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. По всем указанным банкам понижение произведено с негативным прогнозом.

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