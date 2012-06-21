22 июня (пятница) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто будет лечить украинцев через 10 лет?»



Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

• Какая система здравоохранения наиболее адекватна для Украины? Оценка опыта других стран.

• Как должна быть организована первичная медицинская помощь в селе, в городе?

• Должно ли государство контролировать фармацевтический рынок?

• «Подводные камни» внедрения страховой медицины.

• Проблемы подготовки медицинских специалистов.

Участники круглого стола:

• ЕКАТЕРИНА АМОСОВА – заведующая кафедрой внутренней медицины №2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца

• ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦ – директор Института дерматологии и косметологии

• СЕМЁН ГЛУЗМАН – президент Ассоциации психиатров Украины

• НИКОЛАЙ ПРОДАНЧУК – директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя

• ИГОРЬ ПОКАНЕВИЧ – директор Украинского бюро ВОЗ

• МАРИНА ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина

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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4