В Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто будет лечить украинцев через 10 лет?»
22 июня (пятница) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто будет лечить украинцев через 10 лет?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
• Какая система здравоохранения наиболее адекватна для Украины? Оценка опыта других стран.
• Как должна быть организована первичная медицинская помощь в селе, в городе?
• Должно ли государство контролировать фармацевтический рынок?
• «Подводные камни» внедрения страховой медицины.
• Проблемы подготовки медицинских специалистов.
Участники круглого стола:
• ЕКАТЕРИНА АМОСОВА – заведующая кафедрой внутренней медицины №2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца
• ОЛЬГА БОГОМОЛЕЦ – директор Института дерматологии и косметологии
• СЕМЁН ГЛУЗМАН – президент Ассоциации психиатров Украины
• НИКОЛАЙ ПРОДАНЧУК – директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя
• ИГОРЬ ПОКАНЕВИЧ – директор Украинского бюро ВОЗ
• МАРИНА ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4