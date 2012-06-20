Геращенко из НОК Украины таки выгнали

Исполнительный комитет Национального Олимпийского комитета Украины принял решение об исключении бывшего генерального секретаря этой организации Владимира Геращенко из состава ее членов из-за подозрений в спекуляциях билетами на Олимпиаду-2012 в Лондоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил президент НОК Украины Сергей Бубка по результатам сегодняшнего заседания исполкома.

Он зачитал постановление исполкома, согласно которому НОК решил осудить поступок В.Геращенко, «который своими действиями допустил неэтичное поведение и нарушил фундаментальные принципы олимпизма», а также «нанес вред имиджу национального и международного олимпийского движения».

В соответствии с решением исполкома, за нарушение членских обязанностей В.Геращенко подлежит исключению из членов НОК Украины.

Как напоминается в решении исполкома, этот орган 31 мая принял решение об отставке В.Геращенко с должности генерального секретаря НОК Украины. Также решение об отставке В.Геращенко будет вынесено на утверждение на заседание Генеральной ассамблеи НОК Украины, которое состоится 22 июня.

Как сообщал УНИАН, британская телерадиокомпания Би-Би-Си по результатам своего расследования заявила, что В.Геращенко предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета.

Сам В.Геращенко утверждал, что ничего противоправного не совершал.