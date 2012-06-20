«Укрзализныця» создает новейший диспетчерский центр

Такой центр позволит в режиме реального времени отображать движение поездов, их местонахождение, изменение графика и прочее.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», благодаря работе центра диспетчеры «Укрзализныци» смогут оперативно получать полную информацию о состоянии перевозок и иметь возможность быстро реагировать на устранение отклонений от графика движения.

По словам главного инженера главного управления перевозок «Укрзализныци» Михаила Семенюка, ранее автоматизированные системы железных дорог не давали общей полной картины о ситуации на дороге.

Он также отметил, что на участках железных дорог устанавливаются микропроцессорные системы управления движением поездов, в частности, такая технология внедрена на участке от Полтавы до Лозовой скоростного транспортного коридора.

Консультант «Укрзализныци» по системам информатизации и диспетчеризации Антон Галяшинський отметил, что в диспетчерский центр поступать данные из всех информационных систем, используемых сейчас на железных дорогах Украины, поэтому сотрудники центра будут иметь более полную картину процесса перевозок.

Кроме того, диспетчеры смогут выводить изображение с мониторов компьютеров на установленную большую проекционную стену.

«Для оборудования диспетчерского центра «Укрзализныци» мы ориентировались на опыт внедрения новейших проектов диспетчеризации, которые уже действуют за рубежом», - отметил М.Семенюк.