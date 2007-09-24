В Чехии арестован лидер “луганской бригады” (фото)

Полиция Чешской республики арестовала группу лиц, которых подозревают в подделке и распространении фальшивых долларовых банкнот. Возглавляет эту группу гражданин Украины Павел МЫКОЛЮК по кличке “Паша”.

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники полицейского отдела по раскрытию организованных преступлений (UOOZ) заверяют, что “Паша” в то же время является очень опасным “авторитетом” так называемой “луганской бригады” – мафиозной структуры, которая действует преимущественно в городе Брно на юго-востоке Чешской Республики, имеющей влияние на преступный мир в разных странах.

По словам стражей порядка, они следили за этой преступной группировкой несколько лет. “Пашу” уже задерживали семь лет назад по подозрению в подделке и нелегальной торговле изделиями из кожи и золота, но отпустили за недостаточностью доказательств.

В ходе субботней акции, которую полицейские провели в чешских городах Прага, Брно и Теплице, были задержаны 15 человек, среди них граждане Украины, Чехии, Словакии, бывшей Югославии и Сирии, 8 из них – арестованы. Во время обысков в жилищах задержанных полицейские выявили оружие, фальшивые документы, тысячи долларовых банкнот – настоящих и фальшивых. Качество подделок, отмечают стражи порядка, было настолько высоким, что они без всякого подозрения проходили через обменные пункты и даже банки. Задержанным злоумышленникам угрожает до 15 лет заключения.

Луганская бригада, по данным полиции, одна из самых сильных иностранных преступных группировок на территории Чехии. Известно также, что в стране действуют “ужгородская”, “мукачевская”, “иршавская”, “львовская” и “киевская” организованные бригады, которые занимаются разной преступной деятельностью, преимущественно рэкетом, торговлей людьми, подделкой документов и т.п. В минувшие годы полиция несколько раз пыталась разгромить эти группировки, подозреваемых осуждали и депортировали, но “бригады” действуют до сих пор.