На Полтавщине от взрыва газа пострадал мужчина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера, 15 июня, в 22.49 в квартире дома по ул. Полтавская, 10.

Во время подогревания воды на плите произошло затухание бытового газа и его утечка, а при попытке поджечь газовую плиту жителем произошел взрыв.

В результате взрыва хозяин помещения получил термические ожоги 1-й и 2-й степени лица, двух кистей рук и был доставлен в больницу для предоставления медицинской помощи. Также взрывом повреждена внутренняя отделка кухни, выбито окно кухни.