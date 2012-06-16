На Полтавщине от взрыва газа пострадал мужчина
10:59, 16 июня 2012Общество
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В городе Пирятин Полтавской области в результате взрыва газа в квартире пострадал мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера, 15 июня, в 22.49 в квартире дома по ул. Полтавская, 10.
Во время подогревания воды на плите произошло затухание бытового газа и его утечка, а при попытке поджечь газовую плиту жителем произошел взрыв.
В результате взрыва хозяин помещения получил термические ожоги 1-й и 2-й степени лица, двух кистей рук и был доставлен в больницу для предоставления медицинской помощи. Также взрывом повреждена внутренняя отделка кухни, выбито окно кухни.
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