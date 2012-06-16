Судья освободил организатора торговли героином в Житомире

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, такие требования прокуратура выдвинула для принятия законных решений по уголовным делам и чтобы отстоять позицию неотвратимости наказания за преступление.

"На данный момент прокуратурой области готовится ряд документов реагирования на незаконное решение судьи Бердичевского горрайонного суда, который 13 июня 2012 года во время судебного заседания по ходатайствум защиты освободил из-под стражи гражданина иностранного государства, организатора преступной группировки, которая занималась реализацией тяжелых наркотических средств на территории области", - сказала Т.Гоша.

"Доводы прокурора относительно роли указанного лица в совершении особо тяжкого преступления, материалы уголовного дела, характеризующие подсудимого, решения районного и апелляционного судов, которыми указанному лицу избирался и продолжался срок содержания под стражей, судом не учтены", - добавила она.

"Ходатайство защиты было удовлетворено в полном объеме, поскольку более «весомыми доказательствами» для него стали предоставление справок об аренде адвокатом жилья подсудимому и возможное его трудоустройство", - отметила Т.Гоша.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня Бердичевский горрайонный суд освободил из-под стражи организатора преступной группы в составе четырех лиц, поставлявшей героин на территорию Житомирской области.

В конце декабря прошлого года сотрудники УБОПа пресекли деятельность группы, задержав ее участников и организатора в разных городах Украины.

Во время расследования уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 309), правоохранители установили причастность задержанных к налаживанию международного и межрегионального канала поставки героина в Житомирскую область. В частности, с октября по декабрь 2011 года разными партиями в область поступили около 400 г наркотика, что по ценам «черного рынка» стоит почти 350 тыс. грн.