Готовь елку летом: в КГГА ломают голову над внешним видом символа Нового года

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на результаты первого заседания конкурсной комиссии КГГА относительно определения лучшего предложения внешнего вида главной елки 2013 года, которая будет установлена на Майдане Незалежности.

На заседании комиссии некоторые участники конкурса заверили, что смогут собрать елку любой высоты с соблюдением норм и стандартов. В частности, один из участников продемонстрировал новейшую технологию установки дерева без дополнительной спецтехники.

Окончательное решение относительно вида будущей новогодней елки будет принято на следующем заседании комиссии, которая состоится до 15 июля.

«Большинство киевлян все же поддерживают идею искусственной елки, но традиционной формы с развесистым и лапчатыми ветками. Поэтому задачей городской власти является принятие именно такого решения. Сегодня есть технические возможности выполнения почти любого проекта. Безусловно, комиссия будет учитывать гармоничность будущей елки на Майдане Незалежности с его архитектурным ансамблем, а также соблюдение норм безопасности, в том числе и относительно веса праздничного дерева», – сказал заместитель председателя КГГА, председатель указанной комиссии Леонид Новохатько.