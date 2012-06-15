Мошенники собирают с иностранцев деньги "для Тимошенко"
В палаточном городке оппозиции на Крещатике были задержаны молодые люди, которые просили у иностранцев пожертвования для помощи экс-премьеру Юлии Тимошенко и для защиты Украины от диктатуры.
Как сообщили УНИАН в киевской «Батькивщине», трое парней, держа англоязычные плакаты, приставали к иностранцам с просьбой дать пожертвования.
В ходе задержания мошенники представились журналистами, которые проводят «социальный эксперимент» по заказу радио «Свобода».
Как оказалось, руководитель группы «собирателей-экспериментаторов» отсутствует в списках корреспондентов «Свободы». Сразу после предложения связаться с руководством радиостанции молодые люди быстро покинули лагерь, оставив свои плакаты.
В «Батькивщине» заявляют о немедленных действиях в отношении тех граждан, которые будут совершать подобные попытки дискредитировать как лидера партии Ю.Тимошенко, так и палаточный городок.
Юридическая служба партийной ячейки готовит заявление в милицию по поводу мошеннических действий этих молодых людей.