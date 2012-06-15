Мошенники собирают с иностранцев деньги "для Тимошенко"

Как сообщили УНИАН в киевской «Батькивщине», трое парней, держа англоязычные плакаты, приставали к иностранцам с просьбой дать пожертвования.

В ходе задержания мошенники представились журналистами, которые проводят «социальный эксперимент» по заказу радио «Свобода».

Как оказалось, руководитель группы «собирателей-экспериментаторов» отсутствует в списках корреспондентов «Свободы». Сразу после предложения связаться с руководством радиостанции молодые люди быстро покинули лагерь, оставив свои плакаты.

В «Батькивщине» заявляют о немедленных действиях в отношении тех граждан, которые будут совершать подобные попытки дискредитировать как лидера партии Ю.Тимошенко, так и палаточный городок.

Юридическая служба партийной ячейки готовит заявление в милицию по поводу мошеннических действий этих молодых людей.