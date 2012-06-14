В Украине пройдет Всемирный газетный конгресс и Всемирный форум редакторов

Как сообищили УНИАН организаторы событий, об этом председатель Госкомтелерадио Украины Александр Курдинович заявил сегодня на пресс-конференции.

"Государство заинтересовано в том, чтобы мероприятие прошло успешно - по целому ряду причин. С точки зрения международного имиджа Украины, для нас это level up в вопросе признания прав человека и гражданских свобод - сам за себя красноречиво говорит тот факт, что именно в Украине проводится Всемирный газетный конгресс и Всемирный форум редакторов. Да и внутри страны нам есть что показать зарубежным коллегам - больше года успешно работает закон о доступе к публичной информации, а реальная проблематика украинских медиа, как правило, связана исключительно с экономическими вопросами", - сказал А.Курдинович.

Отвечая на вопросы журналистов о перспективе развития медийного бизнеса в Украине, президент группы компаний United Media Holding (UMH Group) Борис Ложкин отметил, что "WAN-IFRA (Всемирная ассоциация газет и газетных издателей – УНИАН) делает ставку на развитие украинского рынка прессы - наш рынок сравнительно небольшой, непростой, но очень перспективный. Медиа-индустрия должна развиваться как отрасль экономики - быть открытым, цивилизованным бизнесом. Для этого, с одной стороны, пресса должна пользоваться доверием со стороны гражданского общества и существовать за счет своих читателей, с другой - необходим прозрачный для всех регламент ее деятельности, в том числе и законодательно закрепленный".

На вопрос, что именно ожидают организаторы от проведения в Украине данного мероприятия, генеральный директор Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП) Алексей Погорелов ответил: "Узнать о наиболее эффективных решениях в издательском бизнесе от лидеров мировой индустрии новостей, рассказать о себе и поискать возможности для развития бизнеса и совместных проектов, обменяться опытом с коллегами, получить поддержку – вот почему нельзя не принять участие во Всемирном газетном конгрессе в Киеве в сентябре».

По его словам, чтобы сделать участие более доступным для украинских издателей, УАИПП обеспечила для своих членов уникально низкую цену - вдвое ниже, чем для членов WAN-IFRA.

«Отдельные слова благодарности я хочу сказать нашему генеральному партнеру - Группе компаний Дмитрия Фирташа Group DF», - добавил А.Погорелов.

Высказывая свою позицию относительно проведения в Украине 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов, глава Совета директоров Группы компаний Group DF, председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ отметил: "Украина является самой крупной европейской страной, занимает сильные позиции на международных рынках и должна занимать достойное место в общественной и политической жизни Европы и мира. Мы хотим, чтобы европейцы, члены мирового сообщества больше знали об Украине, о ее возможностях, экономике, истории, культуре. Это очень важно в эпоху единого информационного пространства".

Директор по внешним связям и коммуникациям Group DF, заместитель председателя Федерации работодателей Украины Анна Безлюдная подчеркнула: "Сегодня информация стирает границы между странами. И все мы – граждане единого информационного мира. И в развитии этого мира главная роль принадлежит СМИ. Всемирный конгресс прессы и Форум издателей, которые пройдут в Киеве, сделают Украину более узнаваемой и влиятельной в мире глобальной информации".

64-й Всемирный газетный конгресс и 19-й Всемирный форум редакторов пройдет 2-5 сентября 2012 года в Киеве под лозунгом "Формируя будущее газет". В ходе собраний будут рассмотрены различные темы, жизненно важные для любого издателя и редактора, стремящегося к успеху, как в печатных, так и в цифровых СМИ: Вокруг света за 60 минут - перспективы развития медиа в ключевых регионах; Лидеры, определяющие будущее - лучшие примеры в рамках индустрии и за ее пределами; Лидерство - Управление новыми новостными организациями по неизведанным дорогам; Прибыль - Определение роста и новые стратегии прибыли; Аудитория - Принципы рекламы и привлечения читателей; Будущее печатной индустрии для издательской бизнес-среды; Цифровая революция - платный контент, планшетные компьютеры и смартфоны; Глобальный отчет по инновациям в газетной индустрии.

Генеральный партнер проведения Конгресса и Форума - Группа компаний Дмитрия Фирташа Group DF.

Главный информационный партнер Конгресса и Форума - "UMH Group"

Официальная принимающая сторона WAN 2012 - Украинская ассоциация издателей периодической прессы.

Официальный коммуникационный партнёр УАИПП в рамках проведения Конгресса и Форума Украинский институт развития медиа (UMDI).