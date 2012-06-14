В киевской фан-зоне директор фирмы и его подчиненный украли футболку

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции, отметив, что инцидент произошел вчера. Оба мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

При этом в милиции отметили, что стоимость футболки - 350 грн.