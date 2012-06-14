В киевской фан-зоне директор фирмы и его подчиненный украли футболку
17:30, 14 июня 2012Общество
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В киевской фан-зоне директор частного предприятия и его менеджер украли из торговой палатки футболку с логотипом Евро-2012.
Возбуждено уголовное дело по ст. 186 (грабеж) УКУ, фото Наталии Негрей
Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции, отметив, что инцидент произошел вчера. Оба мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
При этом в милиции отметили, что стоимость футболки - 350 грн.
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