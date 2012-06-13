Телефонный хулиган в Одессе напряг милицию, МЧС и налоговую
09:26, 13 июня 2012Общество
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В Одессе милиция задержала 26-летнего телефонного хулигана, который 25 мая «заминировал» три территориальных подразделения налоговой администрации.
|На ноги подняли и людей, и собак. Фото donbass.ua
Завершается следствие по возбужденному уголовному делу по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, после анонимного звонка в милицию о заминировании зданий налоговой администрации в Приморском и Малиновском районах Одессы 25 мая были направлены следственно-оперативные группы районных органов внутренних дел, специалисты-взрывотехники, кинологи и подразделения МЧС, проведена эвакуация персонала учреждений. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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