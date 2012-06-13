Телефонный хулиган в Одессе напряг милицию, МЧС и налоговую

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, «в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сообщение по мобильному телефону на спецлинию 102 передал безработный житель Одессы. Согласно пояснению задержанного, звонок в милицию по поводу «минирования» зданий ГНА в Приморском и Малиновском районах города он совершил из-за того, что длительное время имел проблемы с официальным трудоустройством».

Завершается следствие по возбужденному уголовному делу по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, после анонимного звонка в милицию о заминировании зданий налоговой администрации в Приморском и Малиновском районах Одессы 25 мая были направлены следственно-оперативные группы районных органов внутренних дел, специалисты-взрывотехники, кинологи и подразделения МЧС, проведена эвакуация персонала учреждений. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.