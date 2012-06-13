В Украине работает меньше половины всех пляжей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, по состоянию на 11 июня работали 505 (44,8%) пляжей, из них 475 на морском и 30 на речном побережье.

Всего же в текущем оздоровительном сезоне в Украине должны действовать 1128 пляжей и рекреационных зон в Крыму, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, Севастополе, имеющие выход на морское побережье, из них 1070 морских (94,9%) и 58 речных, в частности, в Киеве на Днепре.

Закрыты 8 пляжей в Крыму, Николаевской, Одесской областях, а остальные еще не открывались из-за неподготовленности к сезону и отсутствие разрешительных документов, уточнили в Минздраве.

В министерстве заметили, что по качеству морской и речной воды проводится постоянный лабораторный контроль. За отчетный период исследованы 495 проб воды, из них 385 (77,8%) проб морской и 110 – речной.

1,6% (8 случаев) проб воды, которые были исследованы, не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки) и т. п.

Наибольшее количество несоответствующих проб на этой неделе - это речная вода (7,3% из 110 исследованных проб), морская вода - 0% из 385.