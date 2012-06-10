В Луцке под завалами разрушенного жилого дома нашли тело погибшего

В Луцке под завалами разрушенного жилого дома обнаружено тело погибшего жильца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Еще одна женщина с сотрясением головного мозга доставлена во вторую городскую больницу. Состояние здоровья – средней степени тяжести. Погибший и пострадавшая были жильцами одной квартиры.

Продолжаются поиски еще одного человека.

Решается вопрос отселения 76 жильцов пострадавших квартир. В гостинице «Свитязь» в Луцке зарезервировано 30 гостиничных номеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.25 в Луцке по ул. Ривненская, 109, в пятиэтажном жилом доме (1971 года постройки) между первым и вторым подъездами произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

В результате обвала разрушено 8 квартир. Подразделения МЧС спасли 18 человек.

В настоящее время проводится разбор завалов. Причина обрушения устанавливается.

Ранее МЧС сообщало об одном пострадавшем и двух пропавших без вести.