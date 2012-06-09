Харьковское метро в дни Евро будет работать круглосуточно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе метрополитена, речь идет о 9, 13 и 17 июня.

В эти дни станции метро «Спортивная» и «Метростроевцев им. Г. И. Ващенко» будут закрыты для высадки и посадки пассажиров. Поезда будут проезжать эти станции без остановок.

В остальные дни чемпионата Харьковский метрополитен будет работать в обычном режиме - с 5.30 до 24.00.