Харьковское метро в дни Евро будет работать круглосуточно
15:56, 09 июня 2012Общество
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Харьковский метрополитен в дни проведения в городе матчей Евро-2012 будет работать круглосуточно.
Станцию ”Спортивная” на эти дни будут закрывать
Как сообщили УНИАН в пресс-службе метрополитена, речь идет о 9, 13 и 17 июня.
В эти дни станции метро «Спортивная» и «Метростроевцев им. Г. И. Ващенко» будут закрыты для высадки и посадки пассажиров. Поезда будут проезжать эти станции без остановок.
В остальные дни чемпионата Харьковский метрополитен будет работать в обычном режиме - с 5.30 до 24.00.
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