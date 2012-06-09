Shell не добывала и не планирует добывать сланцевый газ в Украине

Об этом сообщили УНИАН во внешней пресс-службе Shell в Харьковской и Донецкой областях - PR-агентстве Ostrogliad PR со ссылкой на главного инженера по бурению компании Михаила Грецкого.

«По имеющейся геологической информации, продуктивные газоносные пласты в пределах Юзовской площади сформированы уплотненными песчаниками, а не сланцевыми породами», – отметил М.Грецкий.

На встрече с харьковскими экологами представители Shell подчеркнули, что газ, который планируется разрабатывать в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области), относится к другому типу газа нетрадиционного залегания, а именно речь идет о газе уплотненных песчаников.

М.Грецкий отметил, что газ уплотненных песчаников добывается с помощью вертикальных либо наклонных скважин глубиной около 5 км. Так как водоносные горизонты находятся на глубине 100-200 метров, то возможность загрязнения водных ресурсов в процессе добычи газа уплотненных песчаников минимальна.

Shell работает над 2 проектами в Украине. Первый: поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области, бурение которой намечено на осень 2012 года. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Второй проект: в мае 2012 г компания была объявлена победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области). Работы по данному проекту начнутся лишь после подписания соответствующих договоров (в частности СРП). Само бурение на Юзовской площади начнется только через несколько лет. Здесь также речь идет о газе уплотненных песчаников.

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Нетрадиционные газовые ресурсы скапливаются в менее пористых породах (низкопроницаемых) и на более обширных территориях. Применяя упрощенную классификацию нетрадиционных газовых ресурсов, среди основных его подтипов можно выделить сланцевый газ (англ. shale gas, скапливается в порах глинистых сланцев), газ уплотненных песчаников (англ. tight gas, скапливается в низкопористых, низкопроницаемых песчаниках) и метан угольных пластов (англ. coal bed methane, скапливается в залежах угля).