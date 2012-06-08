Украинских филологов призывают объединиться против «языкового» закона

Ученый совет филологического факультета Львовского национального университета им. И.Франко призвал всех филологов объединить свои усилия с целью не допустить принятия проекта Закона “Об основах государственной языковой политики”, разработанного народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении.

В частности, преподаватели Львовского университета призывают срочно рассмотреть на заседаниях ученых советов вопрос об антигосударственном введении официальной двуязычности в Украине и принять соответствующие обращения к председателю Верховной Рады и народным депутатам Украины. Они также предлагают создать “Всеукраинскую ассоциацию преподавателей украинского языка и литературы”, основной задачей которой должно стать утверждение государственного статуса и укрепления международного авторитета украинского языка. Авторы заявления также призывают "разработать четкий план мероприятий по своевременному информационному, правовому и общественно-резонансному реагированию на каждое проявление языковой украинофобии как в Украине, так и за ее пределами".

Как отмечается в обращении, принятие в первом чтении проекта Закона Украины “Об основах государственной языковой политики” является событием "в истории украинского лингвоцида абсолютно созвучный с печальноизвестными Валуевским циркуляром и Эмским указом". "Она направлена на подрыв конституционного статуса украинского языка как единственного государственного в стране и вытеснение его из всех сфер общественного потребления на значительной части территории Украины", - подчеркивается в заявлении.

"Украинское общество должно быть уверено: академические филологи непоколебимо стоят на страже украинского языка как фундаментальной основы построения крепкого независимого государства", - отмечают авторы обращения.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов С.Киваловым и В.Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми).

В оппозиции пообещали, что не допустят принятия этого языкового законопроекта в целом.

Лидеры оппозиционных партий объявили массовое бессрочное пикетирование Верховной Рады в поддержку украинского языка.

Возле ВР 5 июня состоялся многотысячный митинг как противников, так и сторонников этого законопроекта. Когда представители оппозиции пыталась прорваться через ограждение к ВР - «беркутивци» применили против них слезоточивый газ.