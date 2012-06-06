Журналисты на праздник получили футболки с изображением бойца УПА

Он также подарил им черные футболки с изображением бойца Украинской повстанческой армии, скопированное с дереворита известного повстанческого художника-графика Нила Хасевича.

Как передает корреспондент УНИАН, награждение состоялось во время торжественного приема у городского головы по случаю Дня журналиста.

Кроме изображения украинского повстанца, на футболку также нанесена надпись «12 историй об УПА». Именно так называется конкурс среди ученической молодежи города, посвященный 70-летию УПА, которое будут отмечать в 2012 году.

Суть конкурса заключается в том, что дети напишут 12 историй, которые станут своеобразными текстовыми иллюстрациями к картинам об УПА, которые нарисуют местные художники. Картины вместе с текстами будут помещены на специальном интернет-сайте в одной из известных социальных сетей.

"Идеология проекта "12 историй об УПА" заключается в следующем - мы хотим обратить внимание молодых ровенчан на вещи, которые являются ценными в истории создания Украины. В данном случае мы говорим об Украинской повстанческой армии. Мы хотим чтобы они активно интересовались этими вещами, чтобы интересовались искренне", - отметила заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская.

Городской голова также наградил грамотами и подарками тех работников СМИ, которые активно освещали жизнь города.