Акция «Донецк - не Лас-Вегас» набирает обороты

Сегодня в Донецке на 4-м полигоне в Петровском районе при участии председателя Донецкой областной государственной администрации Андрея Шишацкого показательно уничтожена очередная партия изъятых милицией игровых автоматов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области

Стартом для начала ликвидации запрещённого законом оборудования стало символическое нажатие губернатором кнопки «Game over». За несколько минут 90 «одноруких бандитов», ранее изъятых сотрудниками госслужбы по борьбе с экономической преступностью, оказались под гусеницами мощного трактора и быстро превратились в груду металлолома.

Перед началом данного мероприятия А.Шишацкий и глава ГУ МВД Донецкой области Виктор Дубовик заверили, что акция «Донецк – не Лас-Вегас», объявленная в декабре прошлого года, не только не закончилась, но и набирает обороты.

По словам В.Дубовика, за 5 месяцев этого года правоохранителями области было выявлено около 200 фактов правонарушений в сфере игорного бизнеса, по результатам проверок возбуждены 96 уголовных дел, 33 дела уже направлены в суд. Всего же в регионе изъято более 2 тыс единиц игрового оборудования.