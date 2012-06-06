Платини думает, что Украина сделала шаг вперед на 30 лет

Как передает корреспондент УНИАН, М.Платини на пресс-конференции на Национальном стадионе высказал мнение, что украинские и польские власти сначала не до конца осознавали, насколько большим вызовом является организация такого мероприятия, требующего также значительных капиталовложений.

Он отметил, что UEFA проще было бы организовать чемпионат, например, в Италии и Франции, где уже была готова инфраструктура, которую полякам и украинцам пришлось строить практически с нуля.

В то же время М.Платини отметил, что благодаря подготовке к турниру Украина и Польша смогли значительно ускорить реализацию ряда важных для государства проектов. “Благодаря Евро-2012 Украина предприняла шаг вперед на 30 лет”, - заявил М.Платини, отметив, что Польше, которая входит в Европейский Союз, было легче готовиться к турниру.

“Но я очень доволен подготовкой к турниру и хочу поблагодарить за это обе страны. Думаю, что все организовано на высоком уровне”, - отметил он.

“Это будет прекрасным событием в истории этих стран”, - сказал М.Платини.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организовывать Евро-2012 в апреле 2007 года.

Справка УНИАН. Представители польских и украинских властей неоднократно заявляли, что организация Евро-2012 будет служить важным импульсом для развития национальных экономик, в частности, для привлечения иностранных инвестиций и развития туризма. В то же время ряд экспертов называют неоправданным такие огромные расходы на организацию турнира, прогнозируя финансовые убытки от проведения этого мероприятия.