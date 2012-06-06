Депутат-регионал получил заряд дроби в спину и ниже

В частности, как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, в квартиру, в которой предположительно находились подозреваемые, проникли бойцы спецподразделения, однако квартира оказалась пустой.

Также во дворе указанного дома был выявлен легковой автомобиль BMW, который, предположительно, принадлежит подозреваемым.

Автомобиль, который мог быть заминирован, вскрыли работники взрыво-технической службы. Однако каких-либо улик, связанных с нападением на депутата, обнаружено не было. С автомобилем работают криминалисты.

Во время милицейской спецоперации весь квартал был оцеплен, в доме отключены газ, вода и электричество.

Поиск подозреваемых продолжается.

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Как сообщал УНИАН, утром 5 июня в Херсоне произошло вооруженное нападение на депутата Херсонского горсовета от Партии регионов, директора КП «Херсонкоммунтранссервис» А.Малышева. В результате нападения депутат получил ранение дробью в ногу и спину. Нападающие скрылись на автомобиле марки BMW. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст.15 Уголовного кодекса Украины «Покушение на преступление» и ст.115 УК Украины «Умышленное убийство».

Работники милиции устанавливают мотив совершения преступления и проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Коммунальное предприятие, которое возглавляет А.Малышев, осуществляет пассажирские перевозки по ряду маршрутов на автобусах в Херсоне.