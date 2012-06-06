ВР запретила госадминистрациям называть отделы отделами

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно рекомендательных перечней структурных подразделений местных государственных администраций)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 269 карточек народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон «О местных государственных администрациях», которыми предусмотрено, что типовое положение о структурном подразделении местной государственной администрации и рекомендательном перечне ее структурных подразделений утверждается Кабинетом министров Украины.

Также вносятся изменения, которыми предусмотрено, что главы местных государственных администраций утверждают положение об аппарате местной государственной администрации и положения о ее структурных подразделениях.

Кроме того, согласно документу, вместо использования таких названий структурных подразделений местных госадминистраций, как "главные управления", "управления" и "отделы", будет употребляться универсальная форма - "структурные подразделения".